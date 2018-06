Garcia passa por Larsson com facilidade e garante lugar nas quartas do Mallorca Open

Google Plus

Caroline Garcia, a francesa mais bem posicionada no ranking da WTA, não enfrentou grandes problemas ao enviar a #63 Johanna Larsson de volta para casa. Impôs um jogo de qualidade e garantiu, em apenas 1h13 lugar nas quartas de final do Mallorca Open.

No primeiro set, Garcia deu um show a parte com seu primeiro serviço: perdeu apenas cinco pontos quando conseguiu encaixá-lo. Além disso, nos games de devolução, conseguiu atuar muito bem. Garcia soube equilibrar a agressividade, não deu pontos gratuitos e soube tirar proveito dos erros de Larsson. O resultado da boa atuação ficou marcado no placar: 6/4.

O segundo set mudou de figura. Garcia não encontrou o bom serviço, cometeu duplas faltas, teve que defender quatro break points e, mesmo assim, foi quebrada uma vez. Larsson seguiu no mesmo ritmo do set anterior: cometendo erros e sem serviço eficiente. O resultado de seus erros, novamente ficou marcado no placar: 6/3 para a francesa, fim de jogo para a sueca.

Garcia, que segue em busca de seu segundo título na grama espanhola, enfrentará nas quartas de final a qualyfing #91 Sofia Kenin, que triunfou perante a belga #44 Alison Van Uytvanck por 2/6, 6/4 e 6/4.