Cabeça de chave número um, Cornet estreia sem sustos contra Soler-Espinosa em Gstaad

Após oito partidas seguidas saindo de quadra tendo perdido ao menos um set, a #48 Alizé Cornet conseguiu uma vitória em sets diretos. A francesa venceu, nesta terça (17), a espanhola #190 Silvia Soler-Espinosa, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/2, em 1h08 de partida pela primeira rodada do WTA International de Gstaad.

É a primeira vitória de Cornet num WTA no saibro após Wimbledon desde 2012, quando venceu a colombiana Mariana Duque-Mariño em Palermo. Desde então, acumulou três derrotas. Também é a primeira vez que a francesa disputa o WTA de Gstaad, torneio que compõe o calendário desde 2016, tendo como campeãs a suíça Viktorija Golubic e a holandesa Kiki Bertens.

Apesar da vitória tranquila, os números de Cornet não foram empolgantes. A francesa cometeu seis duplas faltas, contra duas da espanhola e teve os dois aces do jogo. O aproveitamento de primeiro serviço de Alizé foi de 57%, contra 62% da rival. Além disso, a cabeça de chave número um foi quebrada três vezes, mas conseguiu sete quebras no saque de Soler-Espinosa.

De qualquer forma, Cornet está nas oitavas de Gstaad, em que ainda não possui adversária confirmada. Poderá enfrentar a chinesa #112 Saisai Zheng, com quem tem uma derrota no único confronto, ou a suíça #147 Conny Perrin, tenista que perdeu para a francesa sua única partida, ocorrida em abril de 2018, no WTA de Stuttgart.