Em Bastad, Verdasco vence Pedro Sousa e avança às quartas

Pela oitava vez em sua carreira, Fernando Verdasco avança às quartas-de-final do ATP 250 de Bastad. Nesta quarta-feira (18), o espanhol confirmou seu favoritismo sobre o português #136 Pedro Sousa, vencendo em dois sets, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1h05 de partida.

Foi a décima partida do espanhol pelas oitavas do torneio sueco, com oito vitórias e duas derrotas: uma em 2004, para Chela, e outra em 2007, para Soderling. Além disso, Verdasco permanece com 100% de aproveitamento contra tenistas portugueses, tendo seis vitórias em seis partidas. Ele também completou 440 vitórias na carreira como top 50.

Na partida, Verdasco foi dominante: venceu 60% dos pontos disputados com seu serviço e 55% dos disputados no serviço do português, totalizando uma vitória de 57% dos pontos de toda a partida. Ele também foi superior nos break points, uma vez que teve 11 oportunidades de quebra no jogo (convertendo cinco) contra duas de Sousa (que converteu as duas). Ambos tiveram bons aproveitamentos de serviço, tendo um ace e duas duplas faltas com porcentagens de primeiro saque próximos dos 70%.

Com o resultado, Fernando Verdasco terá pela frente um adversário preparado para as quadras de saibro: o seu compatriota, Pablo Carreno Busta, número 13 da ATP, que derrotou o brasileiro Thiago Monteiro. Verdasco perdeu três dos quatro jogos disputados contra Carreno no retrospecto. No saibro, há empate de uma vitória para cada, com a de Verdasco ocorrendo justamente em Bastad, em 2014.