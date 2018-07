Larsson passa fácil por jovem Küng e avança às oitavas de Gstaad

A cabeça de chave dois, Johanna Larsson fez otima estréia em Gstaad em cima da wildcard dona da casa Leonie Küng, 17 anos, que há poucos dias foi vice-campeã junior em Wimbledon. A sueca venceu pelas parciais de 6/4 e 6/1 em partida rápida: 1h01.

Logo no início da partida, ficou claro o grande favoritismo de Larsson. Mais experiente e mais focada, a tenista soube agir com eficiência e tranquilidade, além de ter um serviço consideravelmente melhor que o da adversária. A primeira quebra da parcial foi a favor da sueca, no sexto game. Quebrou na terceira tentativa, e, talvez por ironia, foi quebrada logo em seguida, também na terceira tentativa da adversária suíça. A partida seguiu morna até o último game do set, quando Küng servia para se manter viva, mas foi quebrada de 40-0 e a sueca fechou em 6/4, em 38 minutos.

E se no primeiro set a suíça estava apagada, no segundo set nem sequer deu as caras. Foi quebrada logo no segundo game da parcial e depois novamente no sexto. Larsson não enfrentou qualquer break point na segunda parcial e precisou de apenas 23 minutos para dominar por completo a adversária: 6/1.

O que mais surpreende é que durante a partida, Küng fez cinco aces e também cinco dupla faltas, enquanto Larsson fez apenas um ace e cometeu quatro dupla faltas. A estatística que fica a favor da sueca é a de pontos ganhos no primeiro serviço: foram 30% a mais que a adversária. No segundo serviço, foram 19% a mais para a cabeça de chave 2.

Nas oitavas de final de Gstaad, Larsson enfrentará a luxemburguesa #226 Mandy Minella, que eliminou Tereza Martincova por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 7/6(3).