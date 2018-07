Minella surpreende e elimina Larsson rumo às quartas de Gstaad

Mandy Minella, uma das novas mamães do tour, vem mostrando ótimo desempenho em torneios ITF, e está fazendo uma boa campanha em Gstaad. A luxemburguesa venceu nesta quinta-feira (19) uma das favoritas ao título, a sueca Johanna Larsson pelas parciais de 6/3 6/4, em 1h11.

Larsson começou a partida muito abaixo do esperado. Foi quebrada logo em seu primeiro game de serviço e não foi capaz de buscar um empate. Mandy, no entanto, jogou em alto nível, encaixou o serviço muito bem, errou pouco e, apesar de alguns erros bobos, soube encaixar ótimos winners. A luxemburguesa enfrentou um único break point durante a parcial, quando servia para o set. Salvou de forma excepcional e logo depois confirmou a parcial a seu favor: 6/3 em 36 minutos.

No segundo set, Larsson pareceu perder completamente o seu mental. Começou a gritar quando errava bolas, chegou a descontar a raiva na raquete e não conseguiu manter-se focada por muito mais que dois pontos seguidos. Foi quebrada logo no primeiro game do set e chegou a ter duas chances de quebrar a adversária no seguinte, mas vacilou e ficou com a desvantagem. No restante da parcial não houveram mais break points. Minella seguiu jogando muito bem e fazendo ótimas construções de pontos, enquanto a sueca apenar tentou manter-se viva. O set acabou a favor da luxemburguesa: 6/4, 35 minutos.

Larsson, também perdeu em dupla, onde fazia parceria com a canadense Eugenie Bouchard, e agora despede-se do torneio onde era favorita. Mandy Minella espera nas quartas a vencedora de #83 Sara orribes Tormo e #158 Tamara Korpatsch.