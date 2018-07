Verdasco elimina compatriota Carreño Busta e alcança semifinais em Bastad

Depois de quase um semestre, o #33 Fernando Verdasco pôde lembrar novamente a sensação de avançar ás semifinais. Nesta sexta-feira (20), o espanhol venceu o seu compatriota Pablo Carreño Busta, #13 do ranking da ATP, por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h23 de partida pelas quartas-de-final do ATP 250 de Bastad, na Suécia.

Com a vitória, Verdasco reduz a sua desvantagem no confronto direto contra Carreño Busta para apenas um triunfo a menos, tendo duas vitórias em cinco jogos. Foi a 70ª vitória do espanhol de 34 anos sobre um tenista integrante do top 20, a primeira desde maio, quando venceu Dimitrov em Roland Garros, sendo 34 vitórias somente no saibro.

Verdasco fez um jogo tranquilo para os seus padrões, aproveitando as poucas chances que teve e impedindo que seu adversário conseguisse entrar na partida. O espanhol de 33 anos teve quatro break points, convertendo três deles, e teve de salvar seis, que vieram em apenas dois games no jogo. Verdasco teve um serviço muito eficiente, marcando quatro aces e apenas uma dupla falta, utilizando de seu primeiro serviço sempre quando necessário, vencendo mais de 70% dos pontos com ele.

Com o resultado, Fernando Verdasco fará a sua 47ª semifinal de ATP, tendo 23 vitórias até então. No saibro, são 15 vitórias e 14 derrotas, sendo que, em Bastad, ele já participou das semifinais em cinco ocasiões, avançando a final em duas delas. Nesse sábado (21), o espanhol enfrentará o italiano #15 Fabio Fognini, que venceu Federico Delbonis. Eles já se enfrentaram seis vezes no circuito, com quatro vitórias do espanhol. No saibro, o espanhol venceu as três partidas ocorridas.