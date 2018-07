Fognini derruba Gasquet e conquista ATP 250 de Bastad pela primeira vez

Depois de cinco meses, Fabio Fognini pode finalmente levantar um troféu novamente. Neste domingo (22), o italiano venceu o #29 Richard Gasquet por dois sets a um, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1, em 1h49 de partida pela final do ATP 250 de Bastad, na Suécia.

É o segundo título de Fognini na temporada, ambos em ATPs 250 no saibro, e a sua quarta vitória consecutiva na final de um torneio nesta superfície, vencendo Bastad, São Paulo em 2018, Gstaad em 2017 e Umag em 2016, sendo sua última derrota em Hamburgo (2015) contra Rafael Nadal. Foi a 16ª final de ATP do italiano, sendo que 13 delas ocorreram no saibro.

Fognini não teve um bom começo de partida, sendo quebrado pelo francês no início da partida, devolvendo a quebra apenas três games depois, e voltando a quebrar seu adversário, sustentando a quebra até vencer em 6/3. No entanto, ele não teve a mesma sorte no set seguinte, voltando a ser quebrado pelo francês no início e devolvendo a quebra em sequência, mas Gasquet conseguiu um break importante logo em seguida, sustentando-o até o fim do set, devolvendo o 6/3.

O set final foi extremamente tranquilo para Fognini, que só precisou salvar um break point em toda a jornada, tendo quatro oportunidades de quebrar Gasquet, aproveitando duas, uma no 1/0 e outra em 5/1. Quando serviu para o torneio, perdeu dois championship points, salvou um break point, perdeu mais um ponto do título, fechando o jogo na oportunidade seguinte.

Com o título, Fognini avança uma posição no ranking, indo à posição #14 na ATP, deixando para trás o americano Jack Sock. Gasquet também avançará uma posição, ultrapassando o americano Sam Querrey, indo à #28. Ambos os tenistas estão inscritos em torneios para a próxima semana. O italiano irá para o ATP 250 de Gstaad, enquanto o francês irá para o ATP 500 de Hamburgo.