Sasnovich faz estreia em alto nível e atropela Larsson em Moscou

Depois de uma performance brilhante em Wimbledon com vitórias sobre tenistas importantes, a cabeça de chave número cinco, Aliaksandra Sasnovich volta às quadras com mais uma vitória. Nesta segunda-feira (23), a bielorrussa venceu a #77 Johanna Larsson por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/3 em 55 minutos de jogo pela primeira rodada do Moscow River Cup.

É a quarta vitória de Sasnovich em cinco eventos jogados no saibro nesta temporada, tendo, agora, quatro vitórias e quatro derrotas. É somente a segunda top 100 que a bielorrussa derrota nesses torneios, a primeira desde Madrid, quando venceu Danielle Collins. Além disso, é a sua 14ª vitória no saibro em toda a carreira e a sexta contra top 100.

Sasnovich dominou a partida na maioria dos momentos, tendo apenas alguns pequenos problemas durante o segundo set, em que teve de salvar quatro break points nos dois últimos games de serviço da bielorrussa, que possuiu um único bp no segundo set, aproveitando-o e tomando a vantagem no set no seu primeiro game de devolução. O primeiro set foi ainda mais tranquilo: Sasnovich perdeu o único break point a favor de Larsson e a quebrou quatro vezes em seis oportunidades.

Com a vitória, a bielorrussa avança pela quarta vez às oitavas-de-final de um torneio no saibro, não tendo nenhuma vitória, e pela 14ª vez num torneio nível WTA, tendo seis vitórias. Poderá ter como adversária a russa #84 Evgeniya Rodina ou uma qualifier, que ainda não foi definida.