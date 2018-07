Implacável, Goerges perde apenas um game contra Kuzmova em sua estreia na Moscow River Cup

Após uma campanha inesquecível em Wimbledon, Julia Goerges continua a jogar com um altíssimo nível. Nesta terça-feira (24), a alemã venceu a jovem eslovaca #55 Viktoria Kuzmova, de apenas 21 anos, por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/0 em apenas 56 minutos de partida pela primeira rodada do Moscow River Cup, na Rússia.

Goerges, nesta semana, tem a oportunidade de somar pontos no ranking, pois, em 2017, jogou o WTA de Bastad nesta semana, mas caiu na primeira rodada, e portanto não defende pontos. No entanto, ela não subirá no ranking, mesmo que conquiste o título, uma vez que Karolina Pliskova, #9 da WTA, está mais de 500 pontos a sua frente.

A alemã está a apenas dez vitórias de completar o 100° triunfo no saibro, mas essa conquista ficará para 2019, uma vez que ela jogará seu último torneio nesta superfície na temporada, sendo a principal favorita para vencer o torneio, ao lado de Daria Kasatkina e Anastasija Sevastova.

Goerges fez uma partida quase perfeita, contando com apenas três erros não-forçados em todo o jogo e fazendo mais de vinte winners. Kuzmova, por outro lado, não conseguiu montar sua estratégia em momento algum, estando passiva durante todo o trajeto, marcando apenas sete winners e cinco erros não-forçados. E, literalmente, não teve chance alguma: enquanto Goerges aproveitou cinco break points de 16 oportunidades, a eslovaca não teve break point algum.

Com o resultado, a semifinalista de Wimbledon tem adversária marcada: a russa #103 Natalia Vikhlyantseva, que passou por Deborah Chiesa por dois sets a zero. Elas já se enfrentaram duas vezes no circuito, com todas as partidas sendo vencidas pela alemã. O confronto acontecerá nessa quarta-feira (25).