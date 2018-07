Thiem confirma favoritismo contra Millman e segue em Hamburgo

Nesta quinta-feira (26), Dominic Thiem, de 24 anos, conseguiu sua 36ª vitória na temporada e mais uma em torneios de nível ATP na carreira ao derrotar o australiano John Millman, número 50 do ranking mundial, por dois sets a zero com parciais de 6/2 e 6/2. Com a vitória, o austríaco avançou para a terceira rodada do ATP 500 de Hamburgo e continua em busca de mais um título no saibro.

O primeiro set foi bastante rápido, sendo o diferencial os primeiro e terceiro games da partida, quando o austríaco quebrou o saque do rival. Com isso, Thiem aproveitou para jogar mais relaxado usando a vantagem obtida e ser letal nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/2.

Exalando confiança, Thiem manteve a estratégia de jogar com bolas mais profundas e rápidas também no segundo set, e conseguiu se impor diante do veterano adversário australiano de Brisbane. A experiência também contou para que o austríaco mantivesse o seu saque de maneira tranquila, mesmo sendo pressionado pela constância de Millman no quarto e sexto games da parcial. A desigualdade se manteve e, em um set ainda mias rápido que o primeiro, o austríaco manteve sua maior persistência e fechou o segundo set final em 6/2, fechando assim a partida em dois sets a zero, com 61 pontos ganhos de 104 disputados.

Nas quartas de final do German Open Tennis Championships, Thiem terá um difícil duelo diante do chileno #69 Nicolás Jarry, que venceu Richard Gasquet por W.O. nas oitavas de final. O tenista natural de Santiago é uma das revelações do circuito esse ano e vive um bom momento na carreira no piso de saibro, já que é o atual semifinalista no Rio Open quando perdeu uma batalha épica contra Diego Schwartzman, e ainda foi vice-campeão no ATP 250 de São Paulo na semana seguinte, caindo na final para Fabio Fognini.