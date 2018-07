John Isner sofre, mas elimina Mischa Zverev no ATP 250 de Atlanta

Após três derrotas consecutivas, John Isner finalmente volta a triunfar sobre seu adversário. Nesta sexta-feira (27), o americano ganhou do #45 Mischa Zverev, de 30 anos, por dois sets a um, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/1, com 1h37 de duração em partida pelas quartas-de-final do ATP 250 de Atlanta, nos Estados Unidos.

Isner vai construindo uma perfomance brilhante na cidade de Atlanta: são 29 vitórias em 33 partidas pelo torneio, jamais perdendo para um tenista de ranking abaixo do top 50. Com o desempenho, ele busca seu quinto título de Atlanta e o 14ª da carreira. Em semifinais neste torneio, o americano possui 11 vitórias e quatro derrotas, caindo duas vezes para Fish, uma para Roddick e uma para Kyrgios.

E o desempenho contra Mischa Zverev não poderia ser diferente: alto nível de saque e alto nível de fundo de quadra. Em seus games de serviço, Isner perdeu apenas dois pontos com o primeiro saque e teve de enfrentar apenas um break point. Já no serviço do alemão, ele conseguiu colocar a bola em quadra na maioria dos pontos e teve cinco chances de quebra nos três sets.

Com a vitória, ele terá de enfrentar, nas semifinais, o australiano #55 Matthew Ebden que venceu o cipriota Marcos Baghdatis. No confronto direto, Isner venceu três dos quatro duelos realizados. Na quadra dura, cada um venceu uma única partida.