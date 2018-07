Com drama, Ryan Harrison elimina Hyeon Chung em Atlanta

E pela segunda vez consecutiva, Ryan Harrison vai a penúltima rodada de Atlanta. Nesta sexta-feira (27), o americano superou o sul-coreano Hyeon Chung, de 22 anos, por dois sets a um, com parciais de 6/7(3), 6/2 e 7/6(5), com duração de 2h21 pelas quartas-de-final do ATP 250 de Atlanta, nos Estados Unidos.

O americano venceu a partida apesar de, em muitos momentos, estar muito próximo de uma derrota. Apesar de ter excelentes números no serviço, Harrison teve de salvar três break points durante o set final, o que poderia ter lhe custado o jogo.

No entanto, ao final da partida, conseguiu ser melhor que Chung, que cometeu muitos erros - incluindo duas duplas faltas no tie break - e acabou por ceder a partida.

O resultado faz com que Harrison avance à 63° posição no ranking da ATP e, pela quarta vez na carreira, às semifinais do ATP de Atlanta. Ele irá enfrentar o vencedor de Cameron Norrie, do Reino Unido, e Nick Kyrgios, da Austrália. Enquanto Harrison nunca enfrentou o britânico, o americano tem três derrotas em três partidas contra o australiano.