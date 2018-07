Em Nanchang, Zheng abandona no segundo set e Wang conquista primeiro título na carreira

Google Plus

Pela primeira vez na carreira, a #78 Qiang Wang pôde levantar o troféu de campeã num WTA. Neste domingo (29), a chinesa de 26 anos venceu a sua compatriota #112 Saisai Zheng, 24, por um set a zero seguido de desistência, com parcial de 7/5 e 4/0, em 1h22 de partida pelo WTA International de Nanchang, na China.

Foi a primeira final de WTA para ambas as tenistas, e, com a conquista de Wang, ela se tornou a oitava campeã chinesa de um torneio WTA. Além disso, melhorou seu saldo de vitórias na temporada, saindo de um amargo 9-12, para 14-12 e um título.

As duas lutaram o máximo que puderam no primeiro set. Zheng saiu na frente, uma vez que sua adversária não começou tão bem assim, sendo surpreendida pela alta variação de jogo da cabeça de chave número seis. O jogo se manteve sob controle de Saisai Zheng até o momento em que ela conquistou seu quinto game na partida, em 5/3.

A partir daí, o momento virou e Wang começou a se sobressair, com sua adversária sofrendo para manter-se nos pontos. Dessa forma, a cabeça de chave número dois conquistou a maioria dos pontos seguintes e fechou o set em 7/5, para a surpresa de Zheng.

No entanto, o segundo set não pôde mais ser tão poderoso quanto o anterior, pois Zheng já estava visivelmente cansada e lesionada. Mesmo assim, ela continuou tentando, buscando encurtar os pontos, mas Wang não permitiu que sua oponente voltasse à partida. Dessa forma, só restou uma alternativa à #112 da WTA: desistir da partida. E, em lágrimas, foi o que ela fez, concedendo o título à Qiang Wang.

Com a derrota, Saisai Zheng voltará ao top 100, conquistando 27 posições e indo à #85 do mundo, enquanto Qiang Wang conquista 25 posições na lista e irá à #53 da WTA. As duas têm planos oficiais de disputarem outro torneio já na próxima semana. Ambas jogarão nos Estados Unidos: Wang disputará o Premier de San José, enquanto Zheng jogará o International de Washington.