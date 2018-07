Isner triunfa sobre Ebden em três sets e vai em busca do quinto título em Atlanta

Pela oitava vez em sua carreira, John Isner fará a final do ATP 250 de Atlanta. Neste sábado (28), o americano garantiu sua vaga vencendo o australiano Matthew Ebden por dois sets a um, com parciais de 6/4, 6/7(6) e 6/1, em 2h de partida pelas semifinais de Atlanta, nos Estados Unidos.

Isner fez uma partida muito forte, mantendo seu alto nível que tem sido mostrado ao longo da temporada. Mesmo tendo de lidar com um adversário que saca e voleia durante todo o tempo, o americano devolveu a maioria dos serviços, conquistando 38% dos pontos jogados no serviço de Ebden.

Nos três sets, Isner conseguiu 14 break points contra apenas três do australiano. O estadunidense marcou 26 aces na partida, vencendo mais de 70% dos pontos disputados em seu primeiro saque, mantendo um nível absurdo de serviço ao longo da partida.

.@JohnIsner is heading to his 8th @BBT #AtlantaOpen final and will vie for his 5th title here!



6-4, 6-7, 6-1 against @mattebden pic.twitter.com/mfptU62YLY