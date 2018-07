Naomi Osaka bate promessa Bernarda Pera e segue em Washington

Nesta terça-feira (31), a jovem japonesa Naomi Osaka conseguiu mais uma vitória em torneios WTA na carreira ao derrotar outra jovem tenista, a americana #95 Bernarda Pera por dois sets a zero com parciais de 6/2 e 7/6(4). Com a vitória, a japonesa avançou para a segunda rodada do WTA Inernational de Washington.

O primeiro set foi um passeio de Osaka, os diferenciais sendo os sexto e oitavo games da partida, quando a letã quebrou o saque de Pera. Com isso, a japonesa aproveitou para jogar mais relaxada usando a vantagem obtida e ser cirúrgica nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/2.

Exibindo mais confiança, Osaka continuou com a estratégia e começou a jogar com bolas mais profundas, altas no segundo set e conseguiu se impor diante da americana. A experiência também contou para que Osaka mantivesse o saque na parcial e fechasse o segundo set por 7/6, levando assim por 7-4 no tie break e a partida em dois sets em 1h20 de embate.

Na próxima rodada do Citi Open, Naomi Osaka enfrentará a vencedora do duelo diante da vencedora do confronto entre a polonesa Magda Linette e a australiana Olivia Rogowska.