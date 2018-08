Em jogo dramático, Sakkari elimina Venus Williams e segue às semis em San José

Pela primeira vez na carreira, Venus Williams sai derrotada para uma tenista representante da bandeira da Grécia. Nesta sexta-feira (4), a americana caiu para a #49 Maria Sakkari, 23 anos, em dois sets, com parciais de 6/4 e 7/6(2), em 1h43 de partida válida pelas quartas do WTA Premier de San José, nos Estados Unidos.

Apesar da vitória, Sakkari não fez uma partida tão convincente quanto as suas duas primeiras rodadas. Com apenas 38% de primeiro serviço no primeiro set, ela dependeu fortemente de Venus Williams, que fez três winners e 18 erros não-forçados na primeira parcial.

No segundo set, no entanto, os números melhoraram para ambas as tenistas, assim como a tensão, traduzida pela alta taxa de break points, mesmo com poucas conversões. Ao final do set, Venus conseguiu dois set points quando a grega servia para empatar em 5-5, mas deixou escapar com um erro não-forçado e um winner de Sakkari.

Logo após a perda, Venus Williams perdeu o seu serviço, deixando a ateniense servir para o jogo. No entanto, com o nervosismo, ela permitiu que a americana devolvesse a quebra logo em sequência, forçando um tie break, que foi marcado por erros de Venus, confirmando a passagem de Maria Sakkari às semifinais de um torneio WTA pela terceira vez na carreira.

Nas semifinais do Mubadala Silicon Valley Classic, ela terá como adversária a americana Danielle Collins, que passou por Victoria Azarenka após desistência da bielorrussa quando liderava por 7/6 e 0/3. Será a primeira partida das tenistas dentro do circuito da WTA.