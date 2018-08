Coric corre poucos riscos e elimina Pospisil em frente à torcida canadense em Toronto

Em jogo válido pela primeira rodada do Masters 1000 de Toronto, o #20 Borna Coric venceu o dono da casa, o wildcard #94 Vasek Pospisil, em sets diretos. Coric venceu por dois sets a zero em 1h29, com parciais de 6/4 e 6/3, garantindo vaga à segunda rodada da Rogers Cup. O único confronto entre os dois antes desta segunda-feira (6), tinha ocorrido este ano em partida válida pela Copa Davis e teve vitória do croata por 3 sets a 1.

Apesar de ter tido seis chances de quebrar o serviço de seu adversário na primeira série, o tenista croata aproveitou apenas uma e esta foi suficiente para ele sair na frente no placar com 6/4, em 39 minutos. Coric ainda contou com primeiro serviço eficiente ao perder apenas um ponto de 14 disputados. Pospisil, por sua vez, cometeu quatro erros não forçados a mais, 15 a 11, e disparou sete bolas vencedoras, uma a menos que seu o seu oponente.

O segundo set contou com o Coric ainda muito firme com seu primeiro serviço ao perder apenas um ponto com este – o que fez com que vencesse nove dentre os dez pontos disputados. Pospisil, por sua vez, teve dificuldades com seu segundo saque e venceu apenas quatro pontos dos 13 disputados, alcançando assim a marca de 31%. Em nenhum momento o tenista canadense conseguiu ameaçar o saque de seu adversário enquanto Coric aproveitou uma oportunidade na primeira série e duas na segunda parcial, vencendo por 6/3 e liquidando assim a partida em 1h19.

Na segunda rodada, Coric vai enfrentar seu compatriota, o cabeça de chave número seis, Marin Cilic, em jogo marcado para a Quadra Central em Toronto, nesta terça-feira (7), por volta das 21h30.

Borna Coric já enfrentou a atual vice-campeão do Australian Open por seis vezes em sua carreira, mas perdeu em todos os confrontos diretos. Destes seis jogos disputados, quatro ocorreram no ano passado. Este jogo será o primeiro duelo entre os dois tenistas nesta temporada.