Suárez Navarro dá aula de consistência, bate Osaka e avança em Montreal

A ex top 10 do mundo, Carla Suárez Navarro fez ótimos jogos no qualifying do WTA de Montreal, e, estreando no quadro principal, fez tremendo estrago. A espanhola despachou a japonesa #17 Naomi Osaka pelas parciais de 7/6(2) e 6/2 em apenas 1h29 para avançar no torneio. A espanhola agora lidera o confronto direto por 2 a 0.

No primeiro set, ambas as tenistas estavam muito ligadas na partida. A primeira quebra aconteceu no terceiro game do set, na quarta tentativa da espanhola. Osaka precisou se esforçar muito para não ser quebrada por uma segunda vez, e, com o esforço, conseguiu manter-se viva na parcial. CSN serviu para o set, foi quebrada, e a parcial acabou indo para o tie break.

No tie break, a jovem tenista japonesa cometeu muitos erros, e acabou por dar pontos de graça para a adversária, que fechou a parcial em 7-6(2) sem qualquer dificuldade.

No segundo set, a japonesa aparentou estar apenas fisicamente em quadra. Quebrou, logo no primeiro game, mas foi quebrada logo em seguida e depois em seu próximo game de serviço para ficar com desvantagem de 3/1. Cometendo muitos erros, Osaka colou-se em uma situação delicada e, antes que tivesse tempo de esboçar qualquer reação, foi quebrada novamente e perdeu o set, e a partida: 6/2 para Suárez Navarro, em 30 minutos.

As tenistas empataram no quesito primeiro serviço encaixado, ambas com 63%, mas a espanhola venceu 73% desses primeiros serviços, enquanto que a japonesa venceu apenas 43%. Outra estatística que pesou muito a favor da espanhola foi a de pontos em devolução, sendo que ela ficou com 11% a mais que a adversária.

Osaka despede-se do torneio preparatório para o US Open, a Rogers Cup, com uma dura derrota. Já Suárez Navarro, segue firme no torneio preparatório para o último Slam do ano e enfrenta no próximo round a ucraniana #45 Lesia Tesurenko que venceu em sets diretos a jovem britânica #114 Katie Boulter.