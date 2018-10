Pliskova vence Radwanska pela primeira vez em oito confrontos e avança em Cincinnati

A ex-número 1 do mundo, Karolina Pliskova conseguiu nesta terça-feira (14) um feito inédito em sua carreira: vencer a polonesa Agnieszka Radwanska. O feito aconteceu na quadra central do Western & Southern Open, penúltimo torneio preparatório para o US Open. A tcheca venceu pelas parciais de 6/3 duplo em 90 minutos. Radwanska, abertamente fã do futebol alemão, havia vencido os outros sete encontros que teve com a número oito do mundo sem nunca perder um set. Agora, lidera o confronto direto em 7 a 1.

Pliskova começou a partida jogando de forma muito superior a de Radwanska, e logo conseguiu duas quebras de vantagem. A polonesa ainda tentou esboçar um comeback, mas não foi capaz de lidar com o jogo agressivo e bem planejado da tcheca, perdendo a primeira parcial por 6/3.

O segundo set não fugiu muito do dilema do primeiro. Radwanska mostrou mais ativa nos games, chegou a fazer os seus típicos hot shots, mas foi quebrada e não conseguiu aproveitar as várias chances que teve para sair da desvantagem. Perdeu para a tcheca pela primeira vez e despede-se do único torneio que participou desde Wimbledon com uma derrota no round de abertura.

Karolina Pliskova enfrenta no segundo round do WTA Premier 5 de Cincinnati a bielorrussa #34 Aryna Sabalenka, que despachou a britânica Johanna Konta em partida de três sets.