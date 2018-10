Vandeweghe não resiste a dores e abandona contra Rybarikova na estreia em New Haven

Neste domingo (19), a experiente eslovaca #31 Magdalena Rybarikova avançou na estreia do WTA Premier de New Haven após desistência da americana #24 Coco Vandeweghe. Sacando com 3/2 no terceiro set, a estadunidense acabou abandonando a partida por conta de dores no tornozelo. O placar final foi de de 2/6, 6/4 e 2/3, em 2h15.

O primeiro set foi favorável à Vandeweghe, os diferenciais sendo a sua performance nos segundo, quarto e oitavo games da primeira parcial, quando a americana quebrou o saque de Rybarikova. Com isso, a atual número 24 do ranking aproveitou para jogar mais focada utilizando-se da vantagem obtida e ser mais agressiva nos momentos decisivos e importantes para vencer a primeira parcial por 6/2.

Voltando com mais confiança, Rybarikova voltou mais focada e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas variadas e potentes no segundo set e, se impôs diante de Vandeweghe. A maior consistência também contribuiu para que a aguerrida tenista eslovaca jogasse mais com os seus golpes mais precisamente na parcial e fechasse o segundo set por 6/4, empatando assim o embate em um set para cada lado.

O terceiro set parecia em favor de Vandeweghe, mas seu princípio de contusão e dores no tornozelo no terceiro game da parcial final acabou definindo a partida. Sem conseguir manter sua potência, Coco resolveu abandonar a partida tendo em vista o último major da temporada, o US Open - no qual defende uma semifinal -, encerrando a parcial final e o jogo vencendo a parcial final por 3/2 após 2h15.

Vandeweghe ainda está inscrita no torneio de duplas ao lado de Timea Bacsinszky, e estrearia contra as irmãs Pliskova, mas não deve entrar em quadra por conta da lesão sofrida.

Magdalena Rybarikova advances to the second round @connecticutopen after CoCo Vandeweghe forced to retire a 3-2 in the 3rd due to right ankle injury.



Rybarikova plays either Pliskova or Makarova. — WTA Insider (@WTA_insider) August 19, 2018

Por outro lado, na próxima rodada do Connecticut Open, Magdalena Rybarikova terá um difícil confronto contra a vencedora do confronto entre a #4 Karolina Pliskova e a #49 Ekaterina Makarova.