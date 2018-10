Carreño Busta domina Chung e vai às semis no ATP 250 de Winston-Salem

Nesta quinta-feira (23), o espanhol #12 Pablo Carreño Busta alcançou sua quarta semifinal em torneios ATP no ano, ao derrotar o sul-coreano #23 Hyeon Chung, no primeiro encontro da história entre os tenistas. O cabeça de chave número dois do ATP 250 de Winston-Salem venceu a partida com autoridade, fechando em dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, garantindo vaga às semifinais.

Atualmente na 12ª colocação do ranking da ATP, Carreño Busta ainda busca sua primeira decisão em simples no ano. O espanhol foi às semifinais em outros três torneios em 2018, mas perdeu em todos eles - Miami, Barcelona e Estoril. Sua única final no ano, foi em duplas, no Masters 1000 de Roma, quando foi vice-campeão ao lado de João Sousa, perdendo o título para a dupla colombiana formada por Cabal/Farah.

O primeiro set foi favorável para Carreño Busta, o diferencial sendo sua atuação nos primeiro e nono games da primeira parcial, quando quebrou o saque de Chung. Com isso, o atual número 12 do ranking aproveitou para jogar mais consistente aproveitando-se da vantagem obtida e ser assim mais agressivo nos momentos mais importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/3.

O segundo set parecia ser uma réplica do primeiro set em favor de Carreño Busta, que manteve a superioridade. Assim, no quarto e décimo games da parcial final, quebrou o saque de Chung. O sul-coreano não conseguiu mais jogar o seu melhor tênis e acabou perdendo o set e o jogo por 6/4, após pouco mais de 1h21 de disputa.

Na semifinal do Winston-Salem Open, Carreño Busta enfrentará o estadunidense #34 Steve Johnson, que passou fácil pelo #16 Kyle Edmund nas quartas de final, fechando o jogo com parciais de 6/1 e 6/2, em menos de uma hora.