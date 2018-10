Sabalenka domina Suárez Navarro e conquista primeiro título da carreira em New Haven

Pela primeira vez na carreira, Aryna Sabalenka venceu um título contabilizado pela WTA. Neste sábado (25), a bielorrussa venceu a #30 Carla Suárez Navarro, da Espanha, por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/4 em apenas 1h13 de partida pela final do Premier de New Haven.

Ela precisou de três finais para conquistar o seu primeiro troféu: antes, havia perdido em finais para Maria Sharapova e Caroline Wozniacki. Além disso, ela já havia conquistado um WTA 125K em Mumbai. Ela também torna-se a quinta tenista com mais vitórias na quadra dura, com 21 triunfos, ficando atrás apenas de Halep, Svitolina, Kerber e Kvitova, todas top 10.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Sabalenka fez uma das melhores partidas da temporada em termos de nível, conseguindo, com seu jogo extremamente agressivo e arriscado, fazer quase o dobro de winners em relação ao número de erros não forçados: foram 29 bolas vencedores e 17 erros não forçados, além de um alto aproveitamento de pontos em seu primeiro serviço (69%) e mais aces que duplas faltas (4 a 3).

Com o resultado, Sabalenka adentra o top 20, posicionando-se exatamente na fronteira do grupo. Indo ao US Open, a jovem tenista não defenderá nenhum ponto e tem uma chave relativamente tranquila nas primeiras rodadas. Suarez Navarro ganhará seis posições no ranking, indo à #24, e defenderá 180 pontos (oitavas) no US Open.