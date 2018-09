Wozniacki faz jogo seguro e elimina Stosur na estreia no US Open

Após uma antecipada eliminação em 2017, Caroline Wozniacki volta ao US Open com vitória. Nesta terça-feira (28), ela despachou a #64 Samantha Stosur, da Austrália, em 1h25 de partida, com parciais de 6/3 e 6/2.

Wozniacki, depois de três derrotas consecutivas, conseguiu melhorar o seu nível suficientemente para vencer a australiana, mas, mesmo assim, não convenceu: foram 11 winners e 12 erros não-forçados em 17 games de partida. Stosur, por outro lado, contribuiu para o triunfo da dinamarquesa com 33 erros não forçados em meio a 25 bolas vencedoras.

Em entrevista, Wozniacki disse que estava positiva: "Estou me sentindo muito bem", disse, sobre seu corpo. "Não cheguei ao torneio como gostaria, mas estou me sentindo bem fisicamente. Foi um bom teste hoje, por causa do calor e da adversária. Meu corpo está indo bem, mesmo. E quando isso acontece, eu fico feliz e mais animada para jogar; sinto que meu jogo está encontrando o seu caminho e sinto que estou jogando bem dessa forma".

Em sua próxima partida, o desafio aumentará para Caroline Wozniacki, que enfrentará a #36 Lesia Tsurenko, que passou por Alison van Uytvanck por dois sets a zero, 6/3 e 6/2. Elas jogaram apenas uma vez, em 2013, em cuja ocasião a dinamarquesa levou por dois sets a zero.