Com drama, Sharapova supera Schnyder na estreia do US Open

Após cair nas oitavas do US Open em 2017, Maria Sharapova iniciou sua jornada no último Slam do ano em 2018. Na madrugada desta quarta-feira (29), a russa passou pela veterana #186 Patty Schnyder, 39 anos, por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 7/6(6) em 1h53 de partida.

A partida teve baixo nível, com a ex-número 1 contando com os erros ininterruptos de Schnyder para garantir sua vitória. A suíça só foi fazer seu primeiro winner depois de 15 games de partida, e, ao todo, conseguiu quatro bolas vencedoras em meio a 30 erros não forçados. A russa também não apresentou tênis convincente, marcando 22 winners e 48 erros não-forçados, tendo também problemas com duplas faltas: oito em apenas dez games de saque.

Sharapova manteve sua invencibilidade em primeiras rodadas no US Open, Slam em que possui apenas um título. Foi a sua 50ª vitória em estreia num major, tendo também quatro derrotas. Ela também jamais perdeu numa sessão noturna do torneio americano, vencendo em 20 ocasiões.

Na sua segunda partida, Maria Sharapova enfrentará a #51 Sorana Cirstea, da Romênia, que passou em três sets por Alison Riske, dos Estados Unidos. A russa venceu o único duelo entre elas, ocorrido em Pequim, 2012.