Em jogo de alto nível, Stephens bate Azarenka pela terceira vez no ano e segue firme no US Open

Defendendo o título conquistado no ano passado em Flushing Meadows, a norte-americana #3 Sloane Stephens passou por mais um teste de fogo. Em confronto válido pela terceira rodada do US Open, a tenista da casa derrotou a bielorrussa #79 Victoria Azarenka por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h45 de partida. Foi a terceira vitória da estadunidense contra Azarenka neste ano - as outras duas foram em Indian Wells e Miami.

Stephens entrou em quadra agressiva e disposta a comandar os pontos sempre que possível. Jogando um ótimo nível de tênis, acuou a bielorrussa e conseguiu duas quebras de saque ao longo do set. Sem muitos sustos, administrou a grande vantagem adquirida e fechou a primeira parcial em 6/3.

Mantendo o controle no começo do segundo set, a cabeça de chave número três quebrou o saque da adversária no quarto game e abriu 3/1. Porém, Azarenka reagiu e deu uma nova dinâmica para a partida. Em um festival de break points para ambas as tenistas, a bielorrussa conquistou duas quebras consecutivas e virou a parcial para 4/3.

O teto retrátil da quadra precisou ser fechado devido ao início da chuva em Nova Iorque, paralisando o duelo por 10 minutos. Na volta, Stephens quebrou novamente o serviço de Azarenka e, confirmando seu game de saque, fez 5/4.

A um game da vitória, a norte-americana partiu pra cima e pressionou com todas as forças sua oponente. Azarenka tentou resistir, mas não suportou o volume de jogo de Stephens, que obteve mais uma quebra e selou o triunfo por 6/4 após um belíssimo ponto.

Nas oitavas de final do último Grand Slam do ano, Stephens terá pela frente a belga #15 Elise Mertens, que bateu a tcheca #23 Barbora Strycova em outro jogaço, parciais de 6/3 e 7/6 (4).