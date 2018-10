Sharapova domina Ostapenko e avança no US Open

No segundo confronto entre as campeãs de majors, a #22 Maria Sharapova venceu com tranquilidade a #10 Jelena Ostapenko. Neste sábado (1º), pela terceira rodada do US Open, a russa fechou rapidamente em 6/3 e 6/2, em 1h24. Sharapova agora lidera o confronto direto por 2 a 0.

Em duelo de propostas agressivas, Sharapova foi muito mais precisa do que Ostapenko. A russa liderou em winners - 11 a 10 -, enquanto a letã cometeu incríveis 41 erros não-forçados, contra 18 de sua rival.

Sharapova venceu cinco games seguidos no primeiro set, abrindo 5/1, e vencendo 20 em 27 pontos nesta sequência. Ostapenko conseguiu se recuperar parcialmente, salvando dois set points na sequência, e diminuindo para 3/5. Porém, no saque da letã no nono game, a russa voltou ao controle e fechou em 6/3, após 45 minutos.

Na segunda parcial, os quatro primeiros games foram quebras. Porém, a partir do quinto, Sharapova ajustou seu saque e devolução, e dominou. Perdeu apenas oito pontos nos últimos cinco games do jogo, e venceu todos eles, fechando em 6/2, em 39 minutos.

Sharapova enfrenta na próxima rodada a #24 Carla Suárez Navarro, que eliminou em três sets a #6 Caroline Garcia, parciais de 5/7, 6/4 e 7/6(4). Dos cincos confrontos entre as duas, a russa venceu quatro.