Pavlyuchenkova domina Sasnovich e faz estreia tranquila em Tóquio

Em campanha na qual defende 305 pontos, a #28 Anastasia Pavlyuchenkova deu bem seu primeiro passo. Nesta segunda-feira (17), a russa venceu a #31 Aliaksandra Sasnovich, da Bielorrússia, em parcial de dois sets, 6/3 e 6/4, em 1h26 de partida pela primeira rodada do WTA Premier de Tóquio.

As duas protagonizaram uma boa partida, com inúmeras chances oportunizadas à russa, que conseguiu uma melhor performance devido à boa velocidade da quadra, mas não aproveitou a maioria das chances obtidas. Dos 14 break points, ela só converteu três, enquanto Sasnovich converteu uma chance de duas.

Mesmo com a derrota, a bielorrussa se mantém tranquila nos rankings pois não defendia ponto algum, ainda conquistando uma posição devido a atual queda de Pavlyuchenkova, que ainda tem 250 pontos a defender. Caso ela perca na segunda rodada, cairá dez posições e ficará em #38.

Na segunda rodada da competição, a russa enfrentará a #4 Caroline Garcia, da França, que avançou no torneio devido ao bye recebido. No confronto direto, Pavlyuchenkova lidera por três a zero, com a última partida ocorrendo na quadra dura de Monterrey em 2017.