Bertens vira para cima de Rodina e garante vaga nas semis em Seul

Mais confiante que nunca, a #12 Kiki Bertens mostrou mais uma vez sua força mental e avançou às semifinais do WTA de Seul. Na madrugada desta sexta-feira (21), a holandesa derrotou de virada a #84 Evgeniya Rodina, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/0, em 1h38.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Após um primeiro set de muitas quebras - cinco, em nove games -, que pendeu para o lado de Rodina, Bertens tomou conta da partida. Quebrou a russa logo no segundo game da segunda parcial, abriu 3/0, e segurou a boa vantagem até o 4/2, quando viu a rival devolver a quebra. Apesar deste momento de instabilidade, a holandesa conseguiu se reorganizar para quebrar de volta e devolver o 6/3 do set inicial.

A partir daí, foi um monólogo para Bertens. Somando a reta final do segundo set, a holandesa venceu oito games seguidos, fechando a parcial final em 6/0, em 29 minutos.

The second seed comes from behind to beat Evgeniya Rodina!@kikibertens wins in #Seoul 3-6, 6-3, 6-0! pic.twitter.com/R2AMghOmHW