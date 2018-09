Festa local: Wang atropela Puig e avança às semis no WTA de Wuhan

Vivendo uma semana mágica no WTA Premier de Wuhan, a wildcard chinesa #34 Qiang Wang fez história mais uma vez no torneio de seu país. Vindo de uma vitória incrível contra a tcheca Karolina Pliskova, a tenista local bateu a qualifier porto-riquenha #51 Monica Puig de forma avassaladora por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1, em 1h07 de partida.

Com isso, tornou-se a primeira chinesa a atingir a fase semifinal do Dongfeng Motor Wuhan Open. Sua adversária por uma vaga na grande decisão será a estoniana #27 Anett Kontaveit, que passou pela tcheca #47 Katerina Siniakova em sets diretos, com duplo 6/4.

Recebendo o apoio da torcida e motivada com os bons resultados desde Wimbledon - 20 vitórias e apenas 4 derrotas -, Wang começou o jogo em ritmo acelerado e, com duas quebras de saque, rapidamente abriu 4 a 0. Puig chegou a devolver os dois breaks e encostou no placar, mas voltou a errar muito e perdeu seu serviço novamente. Sacando para o set, a chinesa contou com mais uma falha da oponente e fechou em 6/3.

O segundo set foi um atropelamento. Após ver a porto-riquenha confirmar seu saque e fazer 1 a 0, Wang tomou o controle e conquistou seis games em sequência, com direito a três quebras. Errática, Puig não conseguia esboçar uma reação em momento nenhum. Sem enfrentar um break point sequer na parcial, a chinesa triunfou por 6/1.