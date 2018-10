Struff surpreende e elimina Cilic do ATP 500 de Tóquio 

Em sua estreia no ATP 500 de Tóquio, no Japão, o croata #6 Marin Cilic foi surpreendido pelo alemão #54 Jan-Lennard Struff e está fora do torneio asiático. Principal favorito ao título, o cabeça de chave número um foi derrotado por 2 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (1), em 2h22 de partida.

Em um jogo de aces e bons aproveitamentos com o primeiro serviço de ambos os tenistas, foi Cilic quem começou com tudo. Obtendo uma quebra logo no segundo game, o croata abriu 3 a 0. A partir daí, apenas administrou a vantagem e, com tranquilidade, fechou a parcial inicial em 6/3.

O duelo seguiu disputado e decidido nos detalhes. Apesar da derrota no set anterior, Struff voltou mais intenso e agressivo. A única quebra da segunda parcial acabou sendo crucial para o resultado. Sacando em 4/5, Cilic foi quebrado de zero e viu o alemão fechar em 6/4, empatando a partida.

O terceiro e decisivo set manteve o panorama dos outros dois. Os tenistas sacando muito bem e mantendo seus games de serviço sem muita dificuldade. Porém, no quinto game, o croata aproveitou erros do adversário e conquistou o break. Logo no game seguinte, Cilic salvou dois break points, confirmou seu saque e abriu 4 a 2. O cabeça de chave número um serviu para o jogo com 5 a 4 no placar, mas oscilou novamente e foi quebrado.

Com o marcador em 5 a 5, o alemão teve a chance de passar a frente, mas sentiu a pressão e perdeu seu saque sem fazer nenhum ponto. Em sua segunda oportunidade de fechar o confronto, Cilic errou muito, desperdiçou outra chance e o set foi para o tie-break. Motivado com a reação na parcial, Struff atropelou o croata e fechou em 7/6 (7-1) com um ace.

Na segunda rodada do Rakuten Open, o tenista da Alemanha medirá forças com o francês #42 Jeremy Chardy, que bateu o bósnio #40 Damir Dzumhur por 2 sets a 1, também de virada, parciais de 4/6 e duplo 6/3.