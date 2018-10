Kyrgios faz das suas, derrota Nishioka e avança em Tóquio

Na madrugada dessa terça-feira (3), o temperamental australiano #37 Nick Kyrgios derrotou o empolgado japonês #95 Yoshihito Nishioka por dois sets a zero por 7/5 e 7/6(3), em 1h20. Com a vitória, o campeão em 2016 avança para a segunda rodada do ATP 500 de Tóquio e querendo fechar o ano com seu segundo título no ano.

O primeiro set foi cheio de lances estranhos, mas com vantagem para Kyrgios, o diferencial sendo o 11º game da primeira parcial, quando o australiano quebrou após ter conquistado três breaks ao seu favor no saque do protegido de Mitsuru Takada. Sob os atentos olhares de seu novo técnico, James Cerretani, o australiano jogou mais relaxado usando seu ritmo intenso no saque e sua variação de golpes costumeiras, sendo assim mais consistente na hora de decidir vencendo por 7/5, em 33 minutos de primeiro set.

Mesmo com muitas reclamações por conta de sua falta de foco, Kyrgios seguiu sendo mais agressivo e abusou ainda mais da suas bolas cheias de efeito no segundo set, se impondo diante do tenista da casa. Mesmo tendo faniquitos esporádicos consigo mesmo, o maior poder ofensivo pesaram para que o australiano prevalecesse, fechando o segundo set por 7/6, com 7-3 no tie break, em 43 minutos de set.

Na segunda rodada do Rakuten Open, Kyrgios enfrenta o francês cabeça de chave número oito, #25 Richard Gasquet que venceu o americano #65 Denis Kudla por dois sets a zero, após quase 1h30 de embate.