Na estreia de Tianjin, Pliskova bate Lepchenko em três sets

Em sua terceira semana consecutiva em torneios, a #6 Karolina Pliskova se garantiu na segunda rodada do WTA de Tianjin, na China. Nesta segunda (18), a ex-número um do mundo eliminou a #161 Varvara Lepchenko, dos Estados Unidos, em três sets, com parciais de 6/2, 6/7(3) e 6/3, em 2h30 de partida.

Em busca de uma vaga no WTA Finals, Pliskova resolveu aceitar um convite do torneio chinês para somar pontos. A tcheca disputa diretamente com a holandesa Kiki Bertens, que está jogando o WTA de Linz e está apenas 10 pontos atrás de Pliskova.

Na partida, a top 10 manteve o nível em que se encontra atualmente, tendo um desempenho satisfatório em seu serviço, com oito aces, 69% de primeiro saque e 71% dos pontos vencidos com ele, mas nos rallies e nas devoluções teve um desempenho baixo, cometendo muitos erros e desperdiçando dez break points na partida, tendo, inclusive, precisado de seis match points para fechar a partida.

Nas oitavas de final do Tianjin Open, para se manter viva na briga pelo Finals, Karolina Pliskova terá de vencer a eslovena #77 Polona Hercog, que avançou sobre a espanhola Lara Arruabarrena em dois sets. No confronto direto, Pliskova venceu três das quatro partidas realizadas. Elas não se enfrentam desde 2015.