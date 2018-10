Muguruza atropela Bogdan e avança às quartas em Hong Kong

Em seu segundo jogo pelo WTA de Hong Kong, nesta quarta-feira (10), a #13 Garbiñe Muguruza enfrentou a romena #78 Ana Bogdan e venceu com facilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h15 de jogo, garantindo sua vaga às quartas de final.

O primeiro set foi dominado pela espanhola e durou apenas 38 minutos. À exemplo de ontem, contra a também espanhola Sara Sorribes Tormo, Muguruza aproveitou muito bem seu primeiro serviço, conquistando 83% dos seus pontos. Além disso, conseguiu três aces e forçar três quebras na adversária. A espanhola também salvou quatro dos cinco break points que cedeu, não conseguindo êxito apenas no sétimo game, onde foi quebrada. Mesmo assim, conseguiu impor seu ritmo e fechou o set em 6/2.

No segundo set, a ex-número um do mundo, manteve o ritmo intenso e não deu qualquer chance de reação para Bogdan. Apesar de ter baixo seu ganho de pontos no primeiro serviço, compensou conquistando os do segundo serviço. Não sofrendo quebras e forçando duas à adversária, a espanhola fechou o set em 6/1, também em 38 minutos.

Essa é a 29ª vitória de Muguruza na temporada e melhor desempenho em torneios de WTA desde a semifinal de Roland Garros, em junho. Muguruza não tem mais chances de ir para o WTA Finals de Singapura e tenta terminar o ano jogando bem, visto que teve uma temporada em baixa até, chegando à apenas duas finais, no WTA Premier de Doha, onde ficou com o vice-campeonato, e em Monterrey, no México, onde conquistou o título.

Na próxima rodada do Hong Kong Open, a atual 13ª do ranking mundial, enfrenta a tailandesa #125 Luksika Kumkhum, que bateu a francesa #44 Alizé Cornet, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (5).