Pliskova atropela Bacsinszky e vai à decisão em Tianjin

Em sua quinta semifinal de 2018, a #6 Karolina Pliskova garantiu uma tranquila vitória neste sábado (13), batendo a ex-top 10 e atual #329 Timea Bacsinszky, da Suíça, em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/1, em uma hora de partida, pelas semifinais do WTA International de Tianjin, na China.

O drama da corrida pela participação no WTA Finals continua, com Pliskova ainda na oitava colocação do ranking, abrindo pouco mais de 100 pontos sobre Kiki Bertens, #9 da lista mundial. Caso conquiste o título de Tianjin pela primeira vez na carreira, a tcheca atingirá o sétimo posto da corrida para Singapura.

"Sei que tenho boas chances de ir ao WTA Finals", disse a ex-número um. "Foi um ano razoável para mim, e se eu terminá-lo em Singapura, será incrível pra mim. É sempre uma meta, então tomara que eu consiga terminar a temporada lá".

Pliskova fez uma partida impecável, com 73% de primeiro serviço, sem duplas faltas e vencendo 80% dos pontos com seu saque, 82% com o segundo serviço, não oportunizando nenhum break point para Bacsinszky, que venceu somente 46% dos pontos disputados em seu saque, salvando quatro dos oito break points oferecidos à top 10.

"Me senti bem hoje. Gosto do jogo dela, e pude ter a partida sob controle", comentou Pliskova. "Sei que ela (Bacsinszky) pode jogar melhor do que jogou hoje, mas eu estava preocupada comigo. Foi rápido hoje, mas acho que ela estava um pouco cansada devido a uma partida longa ontem".

Apesar das circunstâncias do WTA Finals, a tcheca já conseguiu avançar no ranking comum, escalando mais uma posição e entrando novamente no top cinco, podendo se aproximar da #4 Naomi Osaka. Bacsinszky, em sua primeira semifinal no circuito após diversas lesões, ganhará 91 posições e estacionará em #238. Este foi o primeiro torneio em oito no ano que a suíça conseguiu vencer uma partida em simples - acabou vencendo três para chegar às semifinais.

Na final do Tianjin Open, Karolina Pliskova enfrentará a cabeça de chave número dois da competição, a #16 Caroline Garcia, que passou pela #30 Su-Wei Hsieh em dois sets. A tcheca lidera o confronto direto por três a dois, sendo que a última partida foi realizada em Roland Garros 2017.