Muguruza bate Voegele com autoridade na estreia em Luxemburgo

A espanhola #3 Garbiñe Muguruza estreou e venceu no WTA de Luxemburgo. A espanhola enfrentou a suíça #81 Stefanie Voegele e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h15 de jogo, nesta terça-feira (16).

A ex-número um do mundo fez um jogo sólido no primeiro set. Começou quebrando a adversária logo de cara e manteve a consistência, mesmo sendo ameaçada de quebra por três vezes, conseguindo salvar todas. O diferencial da espanhola foi o aproveitamento de pontos no seu primeiro serviço, onde conseguiu o índice de 93%. Assim, a cabeça de chave número dois do torneio, fechou o set em 6/4.

No segundo set, Muguruza continuou a comandar o set. Determinada, a espanhola quebrou o serviço de Voegele no terceiro game e continuou com o bom aproveitamento de pontos no seu primeiro serviço, além de ter conseguido cinco aces. Diferentemente do primeiro set, a ex-número um não foi ameaçada em nenhum momento, não tendo que salvar nenhum break point. Repetindo o placar do primeiro set, fechou o segundo em 6/4.

No geral, Muguruza obteve ótimos números. Conseguiu sete aces, 31 winners, apenas oito erros não-forçados e nenhuma dupla falta. Se continuar a jogar deste modo, figura entre uma das prováveis vencedoras do torneio.

Na próxima rodada do BGL BNP Paribas Luxembourg Open, a jogadora de 25 anos enfrenta a vencedora do confronto entre a embalada #66 Dayana Yastremska ou a lucky loser #168 Varvara Lepchenko, que jogam nesta quarta-feira (16).