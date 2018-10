Kasatkina supera batalha contra Cornet e segue às quartas em Moscou

Nesta quarta-feira (16), um grande jogo movimentou o dia na Kremlin Cup, em Moscou. A anfitriã #14 Daria Kasatkina bateu a francesa #43 Alizé Cornet por sets 2 a 1, de virada, com parciais de 3/6; 7/5 e 6/4, numa batalha que durou 2h25 e está nas quartas de final do torneio.

No primeiro set, Cornet quebrou o serviço de Kasatkina em momentos cruciais. Logo no segundo game, abrindo 2/0 e no oitavo game, onde abriu vantagem em 5/3, para logo após sacar para o set. A russa, por sua vez, conseguiu apenas uma quebra e não conseguiu forçar quebra na francesa, que fechou o set em 6/3.

O segundo set foi marcado por muitos erros de ambas as jogadoras, muitas quebras de serviço e Kasatkina saiu-se melhor. Ao todo, nove quebras de serviços no set, sendo quatro forçadas por Cornet e cinco pela russa, que aproveitou melhor o mau momento da francesa, e fechou o set em 7/5.

No terceiro e decisivo set, Kasatkina conseguiu um ótimo aproveitamento em seu primeiro serviço e conseguiu 85% dos pontos. Além disso, foi mais eficiente e agressiva no ataque, forçando três quebras para cima da adversária. Ao fim, a russa fechou o set em 6/4 e o jogo em 2 sets a 1.

Os números finais do jogo deixam claro como as duas jogadoras cometeram erros em demasiado na partida. Ao todo, foram noventa e nove erros não-forçados, sendo 50 para Cornet e 49 para Kasatkina.

Com a vitória, a jogadora de 21 anos enfrenta nas quartas do WTA Premier de Moscou ​a compatriota #40 Anastasia Pavlyuchenkova, que venceu a grega #170 Valentini Grammatikopoulou por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/0. O confronto ocorre na próxima quinta-feira (18).