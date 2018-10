Maior favorito em Estocolmo, Isner vence Klahn em batalha de três tie breaks

Na tarde dessa quinta-feira (18), o gigante sacador americano #10 John Isner obteve mais uma vitória protocolar para seus padrões. Com três tie breaks, derrotou o seu compatriota canhoto #102 Bradley Klahn por dois sets a um com parciais de 7/6(2), 6(5)/7 e 7/5(5) nas oitavas do ATP 250 de Estocolmo. Com a vitória, Isner continua tentando garantir sua classificação aos ATP Finals em Londres.

Foto: Divulgação/Intrum Stockholm Open

O primeiro set foi bem equilibrado mas com vantagem para Isner, o diferencial sendo as duas quebras no tie break da primeira parcial, quando o americano quebrou o saque de Klahn. Sob os olhares de Justin Gimelstob, o top 10 jogou mais focado com o seu poderoso saque, sendo mais letal vencendo por 7/6, 7-2 no tie break, em 45 minutos de primeiro set.

Mais agressivo e forçando muitos erros na esquerda de seu oponente, Klahn conseguiu ser mais agressivo à rede e abusou da sua potente direita de canhoto e serviço no segundo set. O seu saque mais aberto e o maior talento junto à rede também ajudaram Klahn a jogar e levar de forma mais precisa no segundo set vencendo por 7/6, sendo 7-5 no tie break, em 56 minutos de set, empatando assim o confronto entre os dois tenistas e forçando um terceiro e decisivo set.

O terceiro set foi bem disputado mas com vantagem novamente para Isner, o diferencial sendo os 31 aces disparados durante a partida, facilitando o gigante nas quebras de saque em cima de Klahn no tie break. O número 10 do mundo jogou mais tranquilo usando a sua direita e seu saque para definir e vencer o set por 7/6, com 7-5 no game de desempate, em 55 minutos, fechando o embate após 2h27 de batalha.

Nas quartas de final do Intrum Stockholm Open, Isner enfrenta outro americano, o #62 Tennys Sandgren, que venceu o confronto contra o alemão #193 Oscar Otte por dois sets a um, em 2h12.