Siniakova/Krejcikova confirmam favoritismo e semifinal 100% tcheca no Finals

Na segunda partida de quartas de final do dia em Singapura, as tchecas cabeça de chave 1, Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova, fizeram sua estreia como líderes no ranking duplista na quadra do WTA Finals. As top seed venceram Nicole Melichar, americana de 25 anos, e Kveta Peschke, tcheca de 43 anos, em sets diretos, pelas parciais de 6/1 e 6/4 em apenas 1h21. O confronto direto entre as duplas agora está em 2 a 0, com as tchecas na liderança.

Já no início da partida, a dupla tcheca mostrou a que veio. Com ótimo serviço e fazendo pontos de tirar o fôlego, abriram vantagem rapidamente e em poucos momentos tomaram o set para si. O momento de maior destaque foi quando Siniakova acidentalmente acertou Peschke com uma bola nas costas e imediatamente se desculpou com a adversária, que não fez objeções. Outro ponto interessante na partida foram os ângulos que Krejcikova acertou, que deixaram até mesmo os comentaristas sem palavras.

Na primeira parcial, a dupla tcheca fez 11 winners e cometeu nove erros não forçados. No serviço, fizeram duas dupla faltas (uma cometida por cada tenistas) e um ace (feito por Siniakova).

Na segunda parcial, depois de uma boa conversa com o coach, Melichar e Peschke voltaram com um nível acima. A dupla passou a errar menos e passou a conseguir sobreviver pontos. As tchecas, no entanto, não se abalaram e, com extrema eficiência saíram na frente também no segundo set. O rally mais longo da partida aconteceu no segundo set e teve 28 shots - o ponto foi vencido pela dupla da esloveno-americana. Siniakova e Krejcikova teve a chance de servir para o jogo e assim o fizeram: 6/4.

Na segunda parcial a dupla vencedora fez 13 winners e cometeu cinco erros não-forçados. No serviço, fizeram duas faltas (uma cada tenista) e também um ace cada.

Como próximo desafio, a dupla cabeça de chave 1 tem a dupla cabeça de chave 3, formada pelas também tchecas Barbora Strycova e Andrea Hlavackova, que venceram na estreia a dupla formada por Andreja Klepac e Maria Jose Martínez Sánchez.