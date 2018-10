Nishikori estreia com vitória sobre Mannarino no Masters de Paris

Ainda em busca de uma vaga no ATP Finals de 2018, o #11 Kei Nishikori deu mais um passo rumo à classificação. Nesta quarta-feira (31), o japonês triunfou sobre o #46 Adrian Mannarino, da França, por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h27 de partida, na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, último torneio ATP que antecede o Finals londrino.

Para garantir , Nishikori vaga ao Finals sem depender de ninguém, o japonês precisa ao menos chegar às semifinais, fazendo com que jogue sua quarta edição do torneio britânico (2014, 2015 e 2016). Em toda a carreira, o ex-top 10 só chegou às semis do Masters francês em uma única ocasião, 2014, quando caiu para Djokovic neste mesmo estágio.

Na partida, os números se apresentaram de forma semelhante, sendo o nível dos momentos importantes o grande definidor do resultado. Ambos os tenistas fizeram três winners a mais que erros não-forçados: Mannarino conseguiu 19 e 16, enquanto Nishikori marcou 27 e 24, respectivamente. No entanto, o japonês teve duas chances de quebras no confronto inteiro, convertendo ambas, enquanto o francês não converteu nenhuma quebra, uma vez que não teve oportunidade alguma.

​No ranking, mesmo somando apenas 90 pontos com o resultado, ele já consegue avançar duas posições, ficando em #9, devido às quedas de Grigor Dimitrov e John Isner por causa da perda de pontos. O máximo que Nishikori pode chegar, isto é, caso seja campeão, será a sétima colocação da ATP.

Nas oitavas de final do ​Rolex Paris Masters, Kei Nishikori enfrentará o vencedor do embate entre o #6 Kevin Anderson e o #22 Nikoloz Basilashvili. Contra Anderson, o japonês tem 4-3 no H2H, e, contra o georgiano, tem 1-0. A partida ocorrerá nesta quinta-feira (1).