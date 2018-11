Thiem supera Coric em jogo equilibrado e avança às quartas em Paris

Na tarde dessa quinta, o austríaco #8 Dominic Thiem superou um difícil teste para avançar às quartas de final do Masters 1000 de Paris. Thiem derrubou o croata #13 Borna Coric por dois sets a um com parciais de 6(3)/7, 6/2 e 7/5, em 2h29, e continua em busca de seu maior título na carreira.

O primeiro set foi bem equilibrado, mas com vantagem para Coric, o diferencial sendo os quatro mini breaks no tie break da primeira parcial. O croata jogou mais focado com o seu bom controle de fundo, vencendo por 7/6, 7-3 no game de desempate, em quase uma hora de primeiro set.

Mais agressivo e forçando muitos erros nas trocas de bola com seu oponente, o austríaco conseguiu ser mais agressivo à rede e abusou da sua potente esquerda e saque no segundo set. O saque mais veloz e aberto e o maior talento junto à rede ajudaram Thiem a jogar e levar de forma mais agressiva o segundo set por 6/2, em 35 minutos de set, forçando a parcial decisiva na capital francesa.

O terceiro set foi muito disputado mas com vantagem novamente para Thiem, o diferencial sendo os 14 aces disparados durante a partida, facilitando o jovem nas quebras pra cima de Coric. O ex-top 5 jogou mais em controle usando a sua direita para definir e vencer o set por 7/5, em 55 minutos, fechando o embate após 2h29 de batalha de muito talento e qualidade.

Nas quartas de final do Rolex Paris Masters, Thiem enfrenta o atual campeão, #23 Jack Sock, que venceu em 55 minutos o lucky loser #55 Malek Jaziri, por 6/0 e 6/4. O austríaco lidera o confronto direto por dois a um. A única vitória do americano foi justamente neste torneio, em 2016.