Preciso nos momentos decisivos, Tsitsipas derrota Tiafoe e garante vaga nas semis do Next Gen Finals

O grego #15 Stefanos Tsitsipas segue atuando em grande nível no Next Gen ATP Finals, em Milão. Na tarde desta quarta-feira (07), em confronto válido pelo Grupo A, o tenista europeu foi preciso nos momentos decisivos e passou pelo norte-americano #40 Frances Tiafoe por 3 sets a 0, parciais de 4/3 (3), 4/3 (5) e 4/2, em 1h10 de partida. Com o resultado, Tsitsipas é o primeiro classificado para as semifinais do torneio.

Em um set inicial bem disputado, os tenistas foram firmes em seus serviços e não houve nenhuma quebra. A única chance foi de Tiafoe, que acabou não aproveitando. A decisão foi para o tie break, onde Tsitsipas conseguiu uma mini quebra que acabou sendo crucial. Fazendo valer a vantagem conquistada logo no começo, fechou em 4/3 (7-3) com um ótimo primeiro saque.

O panorama se manteve na segunda parcial. Sacando muito bem e bem consistentes do fundo da quadra, os jogadores confirmaram seus games de serviços e levaram o set para o tie break novamente. Dessa vez, Tiafoe largou na frente e chegou a ter 3-0 no game desempate. Entretanto, o grego reagiu, passou a liderar e fez 6-5, tendo o 1º set point. Com um erro não forçado do estadunidense, fechou em 4/3 (7-5) e abriu 2 a 0 na partida.

Precisando virar o jogo e vencer três sets seguidos, Tiafoe caiu de rendimento e passou a cometer erros bobos. No terceiro game, aproveitando-se da oscilação do adversário, Tsitsipas conseguiu o break e, confirmando seu saque no ponto decisivo, fez 3/1. Servindo para o jogo, o grego manteve o alto nível de performance e selou a vitória por 4/2.

Com a vaga entre os quatro semifinalistas garantida, Tsitsipas encerrará sua participação na fase inicial da competição enfrentando o polonês #85 Hubert Hurkacz. Tiafoe, por sua vez, decidirá quem será o segundo classificado em um confronto direto contra o espanhol #76 Jaume Munar.​