Sharapova bate Bacsinszky na estreia do WTA de Shenzhen

A partida entre a #29 Maria Sharapova, russa ex-número um do mundo, e a suíça #121 Timea Bacsinszky era uma das estreias mais esperadas do dia no WTA de Shenzhen. Sharapova, que agora lidera o confronto direto por 4 a 1, venceu pelas parciais de 6/2 e 7/6(3) em 1h43 de partida. A russa não atuava desde o US Open, em setembro.

Em um primeiro set relativamente simples, a russa não precisou fazer muito para ofuscar a suíça. Manter-se nos pontos e servir de forma boa foram os fatores de maior diferencial entre ambas as jogadoras; Sharapova fez bem. Em 33 minutos, a parcial estava ganha e a russa com metade do caminho andado para a próxima ronda do torneio.

Não houveram aces na parcial. Sharapova cometeu uma dupla faltas; Bacsinszky marcou quatro.

Na segunda parcial, uma postura diferente da suíça. Mais ativa e com a ajuda dos erros de Sharapova, foi capaz de levar o set para o tie break, onde, para sua infelicidade, não seguiu com o bom ritmo. A russa precisou de 70 minutos para fechar a parcial - e partida - por 7/6(3).

Sharapova cometeu duas dupla faltas e também dois aces; Bacsinszky zerou em ambos os quesitos. A russa disparou 23 winners durante toda a partida. Praticamente cinco vezes mais que a suíça.

No próximo round do Shenzhen Open, Sharapova enfrenta a jovem dona da casa #309 Xin Yu Wang que venceu a compatriota #224 Fang Ying Xun em sets diretos. A partida acontece na próxima quarta-feira (2).