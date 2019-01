Goerges atropela Larsson e segue  em busca da defesa do título em Auckland

A temporada 2019 da #14 Julia Goerges começou a melhor forma possível. Defendendo o título do ASB Classic, a alemã passou por cima da sueca #75 Johanna Larsson ao vencer pelas parciais de 6/0 e 6/4, em 58 minutos. Goerges vinha de três derrotas seguidas frente a Larsson - certamente tirou o atraso com essa enorme vitória no WTA de Auckland.

Na primeira parcial, Goerges parecia estar jogando com uma sombra. Quebrou já no game inicial (com ajuda de duas dupla faltas da adversária) e, no game seguinte começou da melhor forma possível: ace. Em apenas 18 minutos de jogo, a alemã foi capaz de neutralizar por completo o jogo de Larsson para tomar a parcial para si: 6/0, fechando da mesma forma que começou: com um ace.

Goerges disparou quatro aces e não cometeu dupla faltas; Larsson zerou em aces e cometeu as duas dupla faltas do game inicial.

Na segunda parcial foi vez da sueca finalmente reagir. Apesar de começar sendo quebrada, logo foi capaz de entrar no jogo e fugir da temida 'bike'. Larsson passou a servir de forma mais efetiva e passou a ter mais liberdade nos pontos, o que fez com que os erros de Goerges começassem a aparecer.

Com a súbita melhora, Larsson ainda conseguiu quebrar Goerges e chegou a dar trabalho para a alemã. Em momento decisivo na partida, a alemã colocou a cabeça no lugar, voltou a quebrar o serviço da sueca e enfim serviu para a partida. 6/4, em 40 minutos.

Ao todo Jules disparou sete aces e cometeu uma única dupla falta; Larsson fez um e quatro respectivamente. Em pontos, Jules venceu 56 de 88 (64%).

Larsson despede-se do torneio no singulares, mas segue jogando em duplas, com a parceira belga Kristen Flipkens. Juntas enfrentam a dupla formada por Stefanie Vogele e Viktoria Kuzmova.

Goerges, que também joga em dupla com a parceira húngara Timea Babos, está agora no segundo round do torneio neozelandês e enfrenta a compatriota #77 Mona Barthel, que venceu em sets diretos a espanhola #190 Silvia Soler Espinosa.