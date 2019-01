Berdych vence clássico contra Verdasco e segue às quartas em Doha

Após seis meses afastado das quadras devido uma lesão nas costas, o wildcard #71 Tomas Berdych garantiu sua vaga nas quartas de final no seu primeiro torneio após a recuperação, o ATP 250 de Doha. O tcheco bateu o espanhol #28 Fernando Verdasco, por dois sets a um, em partida que durou 2h12. Este foi o 15º confronto entre os dois tenistas com vantagem para o tcheco que venceu o tenista hispânico 11 vezes.

Com apenas uma quebra no terceiro game do primeiro set, Verdasco venceu a primeira parcial por 6/4, em 40 minutos. O espanhol salvou todas as duas vezes em que seu serviço foi ameaçado. Apesar de possuir percentual maior de pontos ganhos tanto no primeiro quanto no segundo serviço, a série foi marcada pelo equilíbrio.

Ambos tenistas tiveram desempenho de segundo saque pior durante a segunda série da partida. Enquanto o tenista tcheco venceu apenas dois pontos com este saque, seu adversário venceu apenas três, fazendo com que os percentuais de ambos tenha sido abaixo de 30%. Berdych conseguiu duas quebras em um total de oito oportunidades no serviço de Verdasco e, apenas administrando a vantagem, empatou o jogo em um a um – esta parcial com placar de 6/3.

A última série contou com Berdych quebrando o serviço de Verdasco logo no primeiro game. No quarto game, a quebra foi devolvida e a partida ficou empatada em 2/2. Com mais uma quebra no 11º game, o tenista da República Tcheca abriu 6/5 e sacou para liquidar a partida. Sem dificuldades, confirmou seu serviço e fechou o jogo em 7/5, em 2h12.

O tcheco terá o francês #55 Pierre-Hugues Herbert como próximo adversário no Qatar ExxonMobil Open, em partida marcada por ser o primeiro confronto entre os dois.