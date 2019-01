Norrie supera Struff em três sets e avança à decisão do ATP 250 de Auckland

Em partida disputada em três sets, o wildcard #93 Cameron Norrie desbancou o alemão #58 Jan-Lennard Struff e disputará a sua primeira final de nível ATP no ASB Classic, em Auckland. O britânico fechou com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, em 1h56, nesta sexta-feira (11).

O primeiro set foi decidido no detalhe. Apenas uma quebra no 11º game foi suficiente para Norrie sair na frente com a parcial de 7/5 no placar. Salvando a única oportunidade de quebra em cima de seu serviço e aproveitando uma chance em quatro, o britânico saiu na frente durante a partida.

A diferença de pontos ganhos entre os dois tenistas foi de apenas três – Struff pontuou 24 vezes com seu saque, Norrie pontuou 26 e, enquanto o alemão ganhou 13 pontos no serviço de seu adversário, o britânico garantiu um ponto a mais.

Struff conseguiu quebrar o serviço do número 93 logo no início da segunda série. No quarto game, Norrie devolveu a quebra e a partida seguiu equilibrada até o sexto game. O tenista germânico conseguiu novamente uma quebra e abriu 5/3 no set. Sacando com a desvantagem de 3/5, o britânico salvou cinco set points de seu oponente e conseguiu confirmar seu serviço.

Sem desperdiçar outra oportunidade, na primeira chance que teve de fechar a parcial com o seu serviço, Struff liquidou o set em 6/4 e empatou a partida em um set a um. Novamente a parcial contou com equilíbrio entre os dois tenistas que tiveram o mesmo total de pontos ganhos: 35 para cada.

Uma quebra foi suficiente no set decisivo para Norrie abrir 3/0 no placar e, apenas administrando a vantagem, vencer o set por 6/3. O britânico confessou na entrevista após sua vitória que estava muito nervoso no último game – o britânico cometeu duas duplas faltas seguidas enquanto sacava para liquidar a partida. Com excelente saque, contou com erro de Struff para finalizar a partida e garantir sua vaga na final do torneio.

Com seu desempenho até o momento, Cameron Norrie subirá cerca de 25 posições no ranking na próxima atualização. Caso seja campeão, poderá entrar no top 60 e alcançar o melhor ranking de sua carreira – que foi o de número 66 atingido em agosto da temporada passada. Norrie já disputou seis partidas nesta temporada e venceu cinco - só perdeu para Roger Federer na Hopman Cup.

O adversário de Norrie na decisão do ATP 250 de Auckland será o #63 Tennys Sandgren, que passou fácil nas semifinais pelo #34 Philipp Kohlschreiber. Os dois tenistas buscam seus primeiro troféu de ATP

Na próxima semana, Norrie jogará o Australian Open e terá pela frente o americano Taylor Fritz na primeira rodada. Os dois se enfrentaram nas quartas de final deste torneio de Auckland e o britÂnico venceu em sets diretos, com parciais de 7/6(3) e 6/3.