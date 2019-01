Sabalenka faz boa partida contra Uytvanck e avança às quartas de São Peterburgo

Fazendo sua estréia no top 10 mundial, a bielorrussa Aryna Sabalenka fez sua abertura no WTA de São Peterburgo em partida de oitavas de final contra a belga #52 Alison Van Uytvanck. Na quadra central do torneio, Aryna fez 6/1 e 6/4 na adversária em apenas 1h11 para avançar às quarta de final do torneio russo.

A bielorrussa de 20 anos precisou dar o seu melhor para receber mais atenção que o adorável mascote do torneio e assim o fez. Sem dar muitas chances para a belga e sabendo tirar total vantagem do favoritismo, Aryna não demonstrou qualquer sinal de recuo em sua primeira partida como número 10 do mundo.

A primeira parcial contou com duas quebras de serviço favorecendo a bielorrussa (games dois e seis), que não enfrentou qualquer break point durante o set de abertura. Em 27 minutos a parcial estava ganha: 6/1. Sabalenka não fez nada de errado na parcial. Uma excelente performance da jovem promessa do tênis feminino.

Durando 44 minutos, a segunda parcial foi mais equilibrada. Alison quebrou o serviço da bielorrussa no quarto game e já no game seguinte sofreu a quebra de volta. No sétimo game, Aryna quebrou pela segunda vez o serviço da belga e saiu com a vantagem no placar. Quando serviu para a partida, fez bem e já no primeiro match point colocou a partida no bolso, fechando em 6/4.

Sabalenka venceu 58 dos 103 pontos disputados (56%), disparou três dos seis aces feitos durante a partida e cometeu uma das duas dupla faltas.

Com a vitória, Sabalenka avança às quartas de final do St. Petersburg Ladies Tropy e marca encontro com a russa #78 Ekaterina Alexandova, vinda do qualifying, que venceu a tcheca, #181 Tereza Mantincova, também oriunda do qualifying, em sets diretos.