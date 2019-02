Bertens supera pneu no primeiro set, bate Giorgi e estreia com vitória no WTA de Doha

Uma das cabeças de chave do torneio, a #8 Kiki Bertens estreou com o pé direito no WTA Premier de Doha, no Catar. Apesar do 'pneu' sofrido no primeiro set e de estar perdendo por 5-1 no tiebreak da segunda parcial, a holandesa conseguiu reagir e bateu a italiana #28 Camila Giorgi por 2 sets a 1, parciais de 0/6, 7/6(7) 6/4, em 1h58 de partida.

O primeiro set foi rápido, Giorgi se impôs diante da cabeça de chave cinco e dominou as ações do primeiro set. A jogadora começou de forma muito agressiva, distribuindo bolas vencedoras e forçando erros para a adversária. A italiana foi avassaladora e venceu por 6/0, em somente 23 minutos.

No segundo set, Bertens entrou em quadra diferente e mostrou que não se entregaria. A tenista melhorou e conseguiu a sua primeira quebra no terceiro game, mas logo em seguida, foi devolvida pela italiana, empatando o jogo. No sétimo game, a tenista da Holanda conseguiu o break e abriu 5/3, ficando próximo de levar para o terceiro set. Porém, depois de desperdiçar um set point no saque da tenista da Itália, a holandesa sacou para fechar, mas viu Giorgi resistir e empatar a partida.

Novamente empatado, o jogo continuou equilibrado e set foi decidido no tiebreak. A italiana abriu 5-1, mas Bertens foi buscar o empate. No décimo quinto ponto, quando o jogo estava 8-7 para a tenista da Holanda, Giorgi cometeu um erro não forçado e a partida foi para o terceiro e último set.

No terceiro set, a número oito do ranking mundial começou melhor, confirmou seu saque e conseguiu a quebra logo em seguida, abrindo 2/0 no set decisivo. Mas a guerreira Giorgi não se entregou e conseguiu empatar o confronto. A italiana se esforçou até onde deu, mas quando se aproximou das duas horas jogadas, a holandesa conseguiu aproveitar o momento para confirmar o serviço, e em seguida, quebrar o saque da italiana para ganhar o jogo por 6/4.

Na segunda rodada do Qatar Total Open, Bertens mede forças com a espanhola #26 Carla Suárez Navarro, que venceu a tenista da Tunísia, a #56 Ons Jabeur, por 6/3 e 6/1. O duelo acontece amanhã, não antes das 11h45 (de Brasília). Caso vença o torneio, a holandesa, que já está na sexta posição no live ranking, pode alcançar até o terceiro posto.