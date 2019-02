Em Doha, Halep vence Tsurenko com facilidade e volta à vice-liderança do ranking mundial

Favorita para o confronto, a #3 Simona Halep estreou com vitória fácil sobre a ucraniana #24 Lesia Tsurenko, em partida válida pelo WTA Premier de Doha, no Catar. A romena venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em 1h20 de partida. Com o resultado, a tenista de 27 anos recuperou o posto de vice-líder do ranking. Vale lembrar que Simona chegou a ser número um do mundo em 2018.

Halep começou o jogo a todo vapor. A romena conseguiu duas quebras seguidas, abriu 5/0 e ficou muito próxima de fechar a primeira parcial. Porém, Tsurenko esboçou uma reação ao confirmar o seu primeiro game no jogo e conseguir o break logo em seguida, diminuindi o placar para 5/2. Mas foi pouco. A cabeça um do torneio voltou a se impor, conquistou nova quebra e fechou o primeiro set por 6/2, em 44 minutos.

Na segunda parcial, a ucraniana começou melhor e, no terceiro game, conseguiu quebrar o saque da romena, abrindo 3/1. Porém, mais uma vez, a número três do mundo reagiu rapidamente e retomou o controle do confronto. A romena devolveu o break e a partir daí ganhou todos os games, fechando a partida em 6/3.

Na segunda rodada do torneio, Halep mede forças com a alemã #16 Julia Goerges, cabeça de chave número nove do torneio, que venceu a norte-americana #52 Alison Riske, por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 6/7 (5) e 6/4.