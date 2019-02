Halep sofre, mas vence Goerges e avança às semis em Doha

A romena #3 Simona Halep segue firme na caminhada rumo ao segundo título do WTA Premier de Doha, no Catar. Nesta quinta (14), a futura número dois do ranking bateu a alemã #16 Julia Goerges por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (1) e 7/6 (6), em 2h03 de partida, e garantiu vaga na semifinal.

A cabeça de chave um do torneio começou o jogo com tudo. Conseguindo duas quebras consecutivas, a romena abriu 4/0. Apesar disso, Goerges não abaixou a cabeça. A alemã devolveu um dos breaks e diminuiu a parcial para 4/2, mas logo em seguida permitiu a quebra de saque e Halep teve a chance de sacar para fechar o primeiro set.

Porém, mais uma vez, a cabeça nove do torneio conseguiu reagir na partida, emplacou duas quebras seguidas para passar a frente no confronto e marcar 6/5 no set. Na sequência, a tenista da Romênia confirmou o saque e levou a partida para o tie-break.

A romena foi muito superior e quebrou todos os saques da alemã e abriu 6-1. Com cinco chances para fechar o confronto, Halep foi presenteada com uma dupla falta que selou a vitória no primeiro set por 7/6 , em 55 minutos.

Precisando reagir, a tenista da Alemanha voltou melhor e conseguiu o break no terceiro game, abrindo 3/1. No nono game, Goerges estava sacando pra fechar com 5/4, porém viu a número três do mundo reagir e devolver a quebra de saque. Mais uma vez o set foi decidido no tie-break.

O game desempate não foi diferente. As tenistas continuaram bem e todos os pontos foram equilibrados. A alemã conquistou três mini breaks e chegou à dois set points com 6/5 no placar, mas a principal cabeça de chave do torneio resistiu mais uma vez e virou a partida. Depois de uma longa troca de bolas, Halep conseguiu mais uma mini quebra com um belo winner de direita e decretou a vitória por 7/6 (8-6).

A semifinal do Qatar Total Open a romena terá mais um jogo difícil, dessa vez contra a ucraniana #7 Elina Svitolina, cabeça de chave número quatro, que passou pela tenista da República Tcheca #26 Karolína Muchová em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2.