Com drama: Kasatkina supera Frech em Dubai e põe fim ao jejum de vitórias 

Demorou, mas após quatro quedas em estreias nos primeiros torneios do ano, a #14 Daria Kasatkina finalmente conquistou a primeira vitória em 2019. Atual vice-campeã do Dubai Tennis Championships, nos Emirados Árabes, a russa bateu a qualifier #180 Magdalena Frech por dois sets a um, parciais de 6/3, 3/6 e 6/4, em 2h16, neste domingo (17).

A partida foi de muitos altos e baixos e reviravoltas. No total, foram 30 break points durante o jogo, 16 no saque de Kasatkina, e 14 no serviço de Frech, e 13 quebras de serviço. No total, foram 200 pontos disputados, e uma ligeira superioridade da russa: 102 a 98.

No primeiro set, Kasatkina chegou a abrir 3/0, mas a instabilidade movimentou a parcial. Foram seis quebras em 10 games, e oito deles com break points, mas a cabeça de chave número 11 acabou fechando em 6/3. No segundo, foi a vez de Frech vencer os três primeiros games. A polonesa conseguiu certa estabilidade no seu saque, sendo quebrada apenas uma vez, e devolveu o 6/3.

Na parcial final, novamente Frech chegou a abrir 3/0, e os saques se mantiveram a partir daí até o 4/2 a favor da polonesa. Kasatkina finalmente encaixou o seu jogo e se impôs, vencendo os quatro últimos games para fechar em 6/4, em set de 54 minutos.

Na segunda rodada do WTA Premier 5 de Dubai, Kasatkina enfrenta a vencedora do confronto entre a #29 Mihaela Buzarnescu e a #37 Sofia Kenin.